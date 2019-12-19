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НОВОСТИ

Сериал "Эпидемия" возвращается на платформу PREMIER

22:55 18.12.2019 Источник: НГ-Online

Платформа PREMIER до Нового года покажет все 8 серий сериала «Эпидемия» Павла Костомарова. Новые серии апокалиптического триллера появятся на платформе в пятницу, 20 декабря.

«Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года»,- сказали в пресс-службе PREMIER.

14 декабря PREMIER удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия» (и анонс шестого). Как сообщалось ранее, 8-серийный сериал решили разделить на две части и показать вторую (5,6,7,8 серии) в феврале.

Вера Цветкова

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