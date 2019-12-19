Путин проведет пятнадцатую большую пресс- конференцию
07:08 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс- конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для этого президент общался с министрами, вице- премьерами, руководителями федеральных агентств - актуализировал весь массив информации о социально- экономическом положении в стране.
Рекордное число журналистов
Нынешняя конференция вновь побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов - 1895 человек. В прошлом году в ЦМТ собрались 1702 журналиста. Наибольшее число представителей пишущей братии, которые придут на ежегодное общение президента с прессой, будут представлять региональные СМИ. В списке также многие представители федеральных и зарубежных средств массовой информации.
Заявки на участие в пресс-конференции от представителей СМИ в этом году принимали с 22 ноября по 5 декабря. Вместе с аккредитацией журналисты получили традиционные подарки: папку, настольный календарь, шариковую ручку и блокнот. На этот раз все эти сувениры объединены тематикой предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Блокнот и ручка украшены официальным логотипом празднования юбилея с надписью "75 лет. Победа! 1945 - 2020", а настольный календарь содержит информацию о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, изображения архивных фотографий и карт.
На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это ежегодное мероприятие, стабильно росло: с примерно 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1364 в 2008 году. На пресс-конференциях, проходивших во время третьего президентского срока Путина, число аккредитованных журналистов не опускалось ниже 1250 человек.
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