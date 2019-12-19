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Воспитатель эвакуированного из-за "минирования" детского сада скончалась в ЕАО

07:17 19.12.2019 Источник: Интерфакс

Воспитателю детсада № 24 в Биробиджане Еврейской автономной области стало плохо во время эвакуации после анонимного сообщения о минировании, женщину спасти не удалось, сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко.

"После того, как поступила информация о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - сообщила Ващенко.

Она добавила, что в настоящее время специалисты выясняют причину смерти работника детсада.

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