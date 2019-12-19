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НОВОСТИ

Киев не провел ни одного разбирательства по нарушениям ВСУ перемирия в Донбассе – Никонорова

07:28 19.12.2019

Руководство Украины с момента вступления в силу возобновленных обязательств по соблюдению бессрочного режима прекращения огня в Донбассе (21 июля 2019 года) не провело ни одного разбирательства по факту нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом накануне вечером сообщила полпред ДНР в Минске, глава министерства иностранных дел Наталья Никонорова.

«С 21 июля, с момента вступления в силу возобновленных обязательств по соблюдению бессрочного режима прекращения огня, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины получили ранения 22 мирных жителя, разрушено 28 и повреждено 307 жилых домов, 37 объектов гражданской инфраструктуры, а также восемь транспортных средств. Ни по одному из этих фактов украинской стороной не проведены разбирательства, не найдены и не привлечены к ответственности виновные», – отметила Никонорова. ДАН

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