МЧС России направило в Донбасс 96-ю колонну с гуманитарной помощью к Новому году

07:35 Источник: Интерфакс

Последняя в 2019 году гуманитарная колонна МЧС РФ отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Автомобили 96-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения - одна направится в Донецк, другая - в Луганск", - говорится в сообщении.

Колонны доставят жителям Донбасса более 110 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - медикаменты и новогодние подарки, уточняется в сообщении.

"За 2019 год силами МЧС России жителям Донбасса было доставлено более 5300 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в пресс-службе.