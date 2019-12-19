МЧС России направило в Донбасс 96-ю колонну с гуманитарной помощью к Новому году
07:35 19.12.2019 Источник: Интерфакс
Последняя в 2019 году гуманитарная колонна МЧС РФ отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Автомобили 96-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения - одна направится в Донецк, другая - в Луганск", - говорится в сообщении.
Колонны доставят жителям Донбасса более 110 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - медикаменты и новогодние подарки, уточняется в сообщении.
"За 2019 год силами МЧС России жителям Донбасса было доставлено более 5300 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в пресс-службе.
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