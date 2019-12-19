Гражданам Украины усложнили правила выезда в РФ

07:52 Источник: РОСБАЛТ

Гражданам Украины запретили с 1 марта 2020 года въезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельству о рождении. Теперь пересечь границу они смогут только по загранпаспорту.

Как уточнил в Facebook украинский премьер-министр Алексей Гончарук, прохождение погранконтроля не должно занимать много времени, поскольку информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами.

Ранее директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что такая мера принята на фоне «угрозы национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии со стороны России».

Упрощенный порядок въезда действовал между РФ и Украиной с 1997 по 2011 год.