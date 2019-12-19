Гражданам Украины усложнили правила выезда в РФ
07:52 19.12.2019 Источник: РОСБАЛТ
Гражданам Украины запретили с 1 марта 2020 года въезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельству о рождении. Теперь пересечь границу они смогут только по загранпаспорту.
Как уточнил в Facebook украинский премьер-министр Алексей Гончарук, прохождение погранконтроля не должно занимать много времени, поскольку информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами.
Ранее директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что такая мера принята на фоне «угрозы национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии со стороны России».
Упрощенный порядок въезда действовал между РФ и Украиной с 1997 по 2011 год.
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