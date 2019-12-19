Сотрудникам ФСО предлагают разрешить использовать боевую технику
07:55 19.12.2019 Источник: РОСБАЛТ
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения (группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их применении в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим федеральным законом и другими нормативными правовыми актами РФ», — отмечается в тексте.
Порядок применения боевой техники определяет правительством РФ.
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