Сотрудникам ФСО предлагают разрешить использовать боевую технику

07:55 Источник: РОСБАЛТ

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения (группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их применении в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим федеральным законом и другими нормативными правовыми актами РФ», — отмечается в тексте.

Порядок применения боевой техники определяет правительством РФ.