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НОВОСТИ

Сотрудникам ФСО предлагают разрешить использовать боевую технику

07:55 19.12.2019 Источник: РОСБАЛТ

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения (группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их применении в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим федеральным законом и другими нормативными правовыми актами РФ», — отмечается в тексте.

Порядок применения боевой техники определяет правительством РФ.

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