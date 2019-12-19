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Вероятность подписания нового контракта с "Газпромом" до 1 января приближается к нулю - "Нафтогаз"

08:08 19.12.2019 Источник: РОСБАЛТ

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца этого года «приближается к нулю с каждой минутой». Такое заявление сделал руководитель украинской компании Андрей Коболев.

Он уточнил, что вероятность подписания транзитного контракта до 1 января существует, хотя она «очень-очень маленькая». По словам Коболева, независимый оператор газотранспортной системы Украины начнет работать уже с нового года: с 1 января 2020 года. В этот день должны быть физически подписаны акты, которые переведут все активы компании от группы «Нафтогаз» к компании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).

Неподписание контракта, пояснил глава «Нафтогаза», даст возможность испытать независимого оператора «большим стресс-тестом». По мнению Коболева, результат испытания подтвердит верность принятых мер по анбандлингу, то есть отделению от «Нафтогаза» функций оператора ГТС.

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