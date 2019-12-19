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Украинский тяжелоатлет отстранен на два года за допинг на Играх-2012

08:15 19.12.2019 Источник: NEWSru.com

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован до 2020 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Ранее он был временно отстранен от участия в соревнованиях после проведенной Международным олимпийским комитетом (МОК) перепроверки допинг-пробы с Олимпиады-2012 года в Лондоне, где Торохтий завоевал золото в весовой категории до 105 кг.

В образце мочи спортсмена, ныне вице-президента Федерации тяжелой атлетики Украины, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

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