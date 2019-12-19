Украинский тяжелоатлет отстранен на два года за допинг на Играх-2012
08:15 19.12.2019 Источник: NEWSru.com
Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован до 2020 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Ранее он был временно отстранен от участия в соревнованиях после проведенной Международным олимпийским комитетом (МОК) перепроверки допинг-пробы с Олимпиады-2012 года в Лондоне, где Торохтий завоевал золото в весовой категории до 105 кг.
В образце мочи спортсмена, ныне вице-президента Федерации тяжелой атлетики Украины, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.
НОВОСТИ
- 09:32 19.12.2019
- Журналистов попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина
- 09:20 19.12.2019
- В четырех регионах Дальнего Востока эвакуировали более 90 детских садов
- 09:05 19.12.2019
- Глава Пенсионного фонда спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
- 09:00 19.12.2019
- России рекомендовали обратить внимание на незаконное богатство чиновников
- 08:45 19.12.2019
- "Поляки не хотят российского газа" - Gazeta Polska
- 08:39 19.12.2019
- ЕС в 2020 году примет по программе переселения более 30 тысяч беженцев
- 08:30 19.12.2019
- Нефтяной рынок защитил российскую валюту от снижения
- 08:26 19.12.2019
- Глава МИД Китая заявил о несокрушимости доверия между Пекином и Москвой
- 08:22 19.12.2019
- Фанаты "Барселоны" подрались со сторонниками независимости Каталонии
- 08:08 19.12.2019
- Вероятность подписания нового контракта с "Газпромом" до 1 января приближается к нулю - "Нафтогаз"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать