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Фанаты "Барселоны" подрались со сторонниками независимости Каталонии

08:22 19.12.2019 Источник: Газета.Ru

За 15 минут до стартового свистка матча десятого тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» фанаты сине-гранатовых Boixos Nois и участников акции протеста, которые выступают за независимость Каталонии устроили потасовку.

Напомним, что встреча прошла вчера, 18 декабря, на домашнем поле сине-гранатовых «Камп Ноу» и завершилась ничьей со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию «Эль Класико».

По информации Marca, около 30-ти ультрас столкнулись с демонстрантами. Протестующие кричали в сторону членов Boixos Nois «уходите, фашисты». Участники конфликта бросали друг в друга пивные бутылки.

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