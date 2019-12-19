Глава МИД Китая заявил о несокрушимости доверия между Пекином и Москвой
08:26 19.12.2019 Источник: REGNUM
Двусторонние отношения между Россией и Китаем «прочны как скала», а доверие между ними — несокрушимо. Об этом 19 декабря заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала», — сказал Ван И, его слова приводит сайт МИД КНР.
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