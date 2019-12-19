Нефтяной рынок защитил российскую валюту от снижения
08:30 19.12.2019 Источник: REGNUM
Торги 18 декабря открылись ростом по иностранным валютам на фоне укрепления доллара на торгах в Азии. Ослабление длилось недолго. Рубль отыграл почти все потери с ростом нефтяных котировок до $66,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов отразил сокращение запасов, чем вызвал всплеск волатильности и спрос на нефтяные фьючерсы.
К закрытию вечерней сессии рубль всё-таки ушел в минус. Он подешевел после одобрения профильным комитетом Сената Конгресса США санкций в отношении России за вмешательство в выборы. Законопроект подразумевает запрет на покупку российского государственного долга, если его подпишет Дональд Трамп.
Рубль подешевел к доллару до $62,72, к евро — до 69,74. Нефтяной рынок защитил российскую валюту от снижения.
Сегодня, 19 декабря, пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 62,15—62,95 со средней ценой 62,50 руб.
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