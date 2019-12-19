08:30 Источник: REGNUM

Торги 18 декабря открылись ростом по иностранным валютам на фоне укрепления доллара на торгах в Азии. Ослабление длилось недолго. Рубль отыграл почти все потери с ростом нефтяных котировок до $66,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов отразил сокращение запасов, чем вызвал всплеск волатильности и спрос на нефтяные фьючерсы.

К закрытию вечерней сессии рубль всё-таки ушел в минус. Он подешевел после одобрения профильным комитетом Сената Конгресса США санкций в отношении России за вмешательство в выборы. Законопроект подразумевает запрет на покупку российского государственного долга, если его подпишет Дональд Трамп.

Рубль подешевел к доллару до $62,72, к евро — до 69,74. Нефтяной рынок защитил российскую валюту от снижения.

Сегодня, 19 декабря, пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 62,15—62,95 со средней ценой 62,50 руб.