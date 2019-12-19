России рекомендовали обратить внимание на незаконное богатство чиновников

09:00 Источник: РБК

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов.

85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.

30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета. РБК



