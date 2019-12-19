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Глава Пенсионного фонда спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

09:05 19.12.2019 Источник: Газета.Ru

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24». 

Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%. По словам главы фонда, данный показатель почти «в два раза выше чем инфляция». «Таким образом, реальный рост пенсий порядка 3% налицо», — заключил Дроздов. Он также предположил, что в ближайшие три года пенсии вырастут на более чем 18% по сравнению с 2019 годом.

Как ожидает Дроздов, в 2022 году они в среднем составят «где-то 18300 рублей».  Газета.Ru

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