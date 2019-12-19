В четырех регионах Дальнего Востока эвакуировали более 90 детских садов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, рассказали ТАСС в администрациях городов в четверг. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.

Ранее сообщалось о звонках в 72 дошкольных учреждений. 48 из них поступили в Хабаровске, и 24 - в Комсомольске-на-Амуре. Информация с угрозами была направлена в детсады по электронной почте.

"Всего эвакуированы свыше 10,9 тыс. детей и 2,1 тыс. сотрудников дошкольных учреждений", - сказал ТАСС представитель администрации Хабаровска. Он сообщил, что детей разместили в соседних школах, спортивных залах. 14 детских садов уже проверили, опасных веществ и предметов там не обнанужили, детские сады вернулись к работе.

В администрации Комсомольска-на-Амуре агентству рассказали об эвакуации 25 дошкольных учреждений, эвакуированы более 5 тыс. детей. "Детей разместили в школах и в доме творчества. Оповещаем родителей, чтобы забрали их по домам", - сказал представитель городской администрации. По информации собеседника, десять детских садов уже возобновили работу после проверки.

В Еврейской автономной области, по данным областной пресс-службы ГУ МЧС России, информация об угрозе взрывов поступила в 13 детских садов. Детей эвакуировали в ближайшие школы и организации. Администрация Биробиджана сообщила, что при эвакуации стало плохо воспитателю одного из детских садов, женщина скончалась, сейчас устанавливаются причины ее гибели.

В Благовещенске об угрозах взрывов сообщили в 13 детсадов.

"Сегодня поступило сразу несколько сообщений о минировании ряда дошкольных учреждений города. Сотрудники детских садов действуют согласно инструкциям, все дети эвакуированы в другие корпуса дошкольных образовательных учреждений, близлежащие школы. Кроме того, оперативно к детским садам направлены автобусы для обогрева детей. В случае необходимости будут привлечены автобусы частных перевозчиков большой вместимости", - говорится в сообщении пресс-службы ажминистрации города.

По словам собеседника четыре детсада уже обследовали кинологи, ничего не обнаружено. По остальным учреждениям работа продолжается.

Также поступили сообщения о минировании и в дошкольные учреждения Владивостока и Уссурийска в Приморском крае. В Уссурийске эвакуировали восемь учреждений.