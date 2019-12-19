В четырех регионах Дальнего Востока эвакуировали более 90 детских садов
09:20 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, рассказали ТАСС в администрациях городов в четверг. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.
Ранее сообщалось о звонках в 72 дошкольных учреждений. 48 из них поступили в Хабаровске, и 24 - в Комсомольске-на-Амуре. Информация с угрозами была направлена в детсады по электронной почте.
"Всего эвакуированы свыше 10,9 тыс. детей и 2,1 тыс. сотрудников дошкольных учреждений", - сказал ТАСС представитель администрации Хабаровска. Он сообщил, что детей разместили в соседних школах, спортивных залах. 14 детских садов уже проверили, опасных веществ и предметов там не обнанужили, детские сады вернулись к работе.
В администрации Комсомольска-на-Амуре агентству рассказали об эвакуации 25 дошкольных учреждений, эвакуированы более 5 тыс. детей. "Детей разместили в школах и в доме творчества. Оповещаем родителей, чтобы забрали их по домам", - сказал представитель городской администрации. По информации собеседника, десять детских садов уже возобновили работу после проверки.
В Еврейской автономной области, по данным областной пресс-службы ГУ МЧС России, информация об угрозе взрывов поступила в 13 детских садов. Детей эвакуировали в ближайшие школы и организации. Администрация Биробиджана сообщила, что при эвакуации стало плохо воспитателю одного из детских садов, женщина скончалась, сейчас устанавливаются причины ее гибели.
В Благовещенске об угрозах взрывов сообщили в 13 детсадов.
"Сегодня поступило сразу несколько сообщений о минировании ряда дошкольных учреждений города. Сотрудники детских садов действуют согласно инструкциям, все дети эвакуированы в другие корпуса дошкольных образовательных учреждений, близлежащие школы. Кроме того, оперативно к детским садам направлены автобусы для обогрева детей. В случае необходимости будут привлечены автобусы частных перевозчиков большой вместимости", - говорится в сообщении пресс-службы ажминистрации города.
По словам собеседника четыре детсада уже обследовали кинологи, ничего не обнаружено. По остальным учреждениям работа продолжается.
Также поступили сообщения о минировании и в дошкольные учреждения Владивостока и Уссурийска в Приморском крае. В Уссурийске эвакуировали восемь учреждений.
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