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Журналистов попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина

09:32 19.12.2019 Источник: RNS

В пресс-службе президента РФ попросили журналистов не использовать большие плакаты во время пресс-конференции главы государства Владимира Путина, которая состоится сегодня, 19 декабря.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», — приводит сообщение департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента «РИА Новости».

Отмечается, что ежегодно журналисты пытаются привлечь внимание президента, чтобы задать ему вопрос.  RNS

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