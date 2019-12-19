Журналистов попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина

09:32 Источник: RNS

В пресс-службе президента РФ попросили журналистов не использовать большие плакаты во время пресс-конференции главы государства Владимира Путина, которая состоится сегодня, 19 декабря.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», — приводит сообщение департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента «РИА Новости».

Отмечается, что ежегодно журналисты пытаются привлечь внимание президента, чтобы задать ему вопрос. RNS