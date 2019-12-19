Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в Раде
10:00 19.12.2019 Источник: Известия
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин.
По его словам, с 2014 года Украина транзитировала 474 млрд куб. м газа и заработала на этом $14 млрд. «Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов», — цитирует Левочкина «Федеральное агентство новостей».
Парламентарий подчеркнул, что «возможное непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс». При этом депутат выразил надежду, что президент Владимир Зеленский проявит политическую волю для решения вопроса с продлением контракта.
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев 18 декабря заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с Россией до конца года стремится к нулю. Известия
НОВОСТИ
- 11:05 19.12.2019
- МВД Австралии создало фальшивый гороскоп, чтобы отговорить жителей Шри-Ланки от нелегальной миграции
- 11:00 19.12.2019
- Отказ от агрессии со стороны мусульман поможет искоренить исламофобию - премьер Малайзии
- 10:32 19.12.2019
- Траты россиян на новогодние подарки детям выросли на треть - СМИ
- 10:20 19.12.2019
- В Биробиджане после сообщений о минировании детских садов умер воспитатель
- 10:05 19.12.2019
- Окружившие чукотское село белые медведи уходят
- 09:32 19.12.2019
- Журналистов попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина
- 09:20 19.12.2019
- В четырех регионах Дальнего Востока эвакуировали более 90 детских садов
- 09:05 19.12.2019
- Глава Пенсионного фонда спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
- 09:00 19.12.2019
- России рекомендовали обратить внимание на незаконное богатство чиновников
- 08:45 19.12.2019
- "Поляки не хотят российского газа" - Gazeta Polska
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать