Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в Раде

10:00 Источник: Известия

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин.

По его словам, с 2014 года Украина транзитировала 474 млрд куб. м газа и заработала на этом $14 млрд. «Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов», — цитирует Левочкина «Федеральное агентство новостей».

Парламентарий подчеркнул, что «возможное непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс». При этом депутат выразил надежду, что президент Владимир Зеленский проявит политическую волю для решения вопроса с продлением контракта.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев 18 декабря заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с Россией до конца года стремится к нулю. Известия