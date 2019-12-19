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НОВОСТИ

Окружившие чукотское село белые медведи уходят

10:05 19.12.2019 Источник: Газета.Ru

Почти все окружившие село Рыркайпий на Чукотке белые медведи ушли. Об этом заявил сообщил глава региона Роман Копин на своей странице в Instagram.

По его словам, лед стал крепче и хищники могут уйти в свою естественную среду обитания.

На данный момент около населенного пункта осталось всего семь медведей.

Копин добавил, что ситуация находится под его контролем – село посетил глава района и ученые. Кроме того, в село были доставлены необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей.

Кроме того, глава Чукотки напомнил, что белые медведи занесены в красную книгу, поэтому отстрел зверя исключен.

До этого сообщалось, что животные не могут покинуть окрестности села по льду из-за слишком теплой погоды на Чукотке.  Газета.Ru

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