Окружившие чукотское село белые медведи уходят
10:05 19.12.2019 Источник: Газета.Ru
Почти все окружившие село Рыркайпий на Чукотке белые медведи ушли. Об этом заявил сообщил глава региона Роман Копин на своей странице в Instagram.
По его словам, лед стал крепче и хищники могут уйти в свою естественную среду обитания.
На данный момент около населенного пункта осталось всего семь медведей.
Копин добавил, что ситуация находится под его контролем – село посетил глава района и ученые. Кроме того, в село были доставлены необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей.
Кроме того, глава Чукотки напомнил, что белые медведи занесены в красную книгу, поэтому отстрел зверя исключен.
До этого сообщалось, что животные не могут покинуть окрестности села по льду из-за слишком теплой погоды на Чукотке. Газета.Ru
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