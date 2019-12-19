В Биробиджане после сообщений о минировании детских садов умер воспитатель
10:20 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воспитатель одного из детских садов умер после сообщений об угрозе взрывов в дошкольных учреждениях в Еврейской АО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Биробиджана.
Из-за сообщений о минировании в четверг эвакуированы десятки детсадов в Хабаровском крае, Еврейской АО и Амурской области.
"После того, как поступила информация о минировании детских садов №5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, началась эвакуация воспитанников. Воспитателю детсада №24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - говорится в распространенном релизе.
Специалисты выясняют причину смерти сотрудника детсада. На место ЧП выехали врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.
Как сообщило управление по внутренней политике правительства области, врио губернатора региона окажет помощь в организации похорон семье воспитательницы.
"Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон", - говорится в распространенном управлением релизе.
НОВОСТИ
- 11:05 19.12.2019
- МВД Австралии создало фальшивый гороскоп, чтобы отговорить жителей Шри-Ланки от нелегальной миграции
- 11:00 19.12.2019
- Отказ от агрессии со стороны мусульман поможет искоренить исламофобию - премьер Малайзии
- 10:32 19.12.2019
- Траты россиян на новогодние подарки детям выросли на треть - СМИ
- 10:05 19.12.2019
- Окружившие чукотское село белые медведи уходят
- 10:00 19.12.2019
- Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в Раде
- 09:32 19.12.2019
- Журналистов попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина
- 09:20 19.12.2019
- В четырех регионах Дальнего Востока эвакуировали более 90 детских садов
- 09:05 19.12.2019
- Глава Пенсионного фонда спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
- 09:00 19.12.2019
- России рекомендовали обратить внимание на незаконное богатство чиновников
- 08:45 19.12.2019
- "Поляки не хотят российского газа" - Gazeta Polska
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать