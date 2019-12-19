В Биробиджане после сообщений о минировании детских садов умер воспитатель

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воспитатель одного из детских садов умер после сообщений об угрозе взрывов в дошкольных учреждениях в Еврейской АО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Биробиджана.

Из-за сообщений о минировании в четверг эвакуированы десятки детсадов в Хабаровском крае, Еврейской АО и Амурской области.

"После того, как поступила информация о минировании детских садов №5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, началась эвакуация воспитанников. Воспитателю детсада №24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - говорится в распространенном релизе.

Специалисты выясняют причину смерти сотрудника детсада. На место ЧП выехали врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.

Как сообщило управление по внутренней политике правительства области, врио губернатора региона окажет помощь в организации похорон семье воспитательницы.

"Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон", - говорится в распространенном управлением релизе.