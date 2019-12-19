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НОВОСТИ

Траты россиян на новогодние подарки детям выросли на треть - СМИ

10:32 19.12.2019 Источник: Известия

В нынешний предновогодний сезон родители готовы потратить на подарки для детей в среднем 1,6 тыс. рублей. Это на треть больше прошлогоднего показателя, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек — коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов. Но вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей — на них россияне в среднем тратят 650 рублей, подсчитали в «Платформе ОФД».

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