Траты россиян на новогодние подарки детям выросли на треть - СМИ
10:32 19.12.2019 Источник: Известия
Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек — коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов. Но вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей — на них россияне в среднем тратят 650 рублей, подсчитали в «Платформе ОФД».
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