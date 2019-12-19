Отказ от агрессии со стороны мусульман поможет искоренить исламофобию - премьер Малайзии
11:00 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал мусульман воздерживаться от агрессивных действий, поскольку таковые не способствуют предотвращению исламофобии. Как сообщает агентство БЕРНАМА, с таким заявлением он выступил в четверг на открытии саммита мусульманского сообщества в Куала-Лумпуре.
"Страх перед мусульманами и исламом не уменьшится до тех пор, пока мы действуем в гневе, запугиваем людей и объявляем о том, что следуем джихаду", - заявил премьер- министр. По его мнению, если гнев будет управлять поведением мусульман, то последователям ислама будет трудно доказать, что эта религия не проповедует насилия.
Верховный глава (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах открыл официальную церемонию начала саммита, который продлится до 21 декабря. Также на ней присутствовали лидеры других государств, в том числе президент Ирана Хасан Роухани, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.
НОВОСТИ
- 11:05 19.12.2019
- МВД Австралии создало фальшивый гороскоп, чтобы отговорить жителей Шри-Ланки от нелегальной миграции
- 10:32 19.12.2019
- Траты россиян на новогодние подарки детям выросли на треть - СМИ
- 10:20 19.12.2019
- В Биробиджане после сообщений о минировании детских садов умер воспитатель
- 10:05 19.12.2019
- Окружившие чукотское село белые медведи уходят
- 10:00 19.12.2019
- Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в Раде
- 09:32 19.12.2019
- Журналистов попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина
- 09:20 19.12.2019
- В четырех регионах Дальнего Востока эвакуировали более 90 детских садов
- 09:05 19.12.2019
- Глава Пенсионного фонда спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
- 09:00 19.12.2019
- России рекомендовали обратить внимание на незаконное богатство чиновников
- 08:45 19.12.2019
- "Поляки не хотят российского газа" - Gazeta Polska
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать