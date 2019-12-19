Отказ от агрессии со стороны мусульман поможет искоренить исламофобию - премьер Малайзии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал мусульман воздерживаться от агрессивных действий, поскольку таковые не способствуют предотвращению исламофобии. Как сообщает агентство БЕРНАМА, с таким заявлением он выступил в четверг на открытии саммита мусульманского сообщества в Куала-Лумпуре.

"Страх перед мусульманами и исламом не уменьшится до тех пор, пока мы действуем в гневе, запугиваем людей и объявляем о том, что следуем джихаду", - заявил премьер- министр. По его мнению, если гнев будет управлять поведением мусульман, то последователям ислама будет трудно доказать, что эта религия не проповедует насилия.

Верховный глава (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах открыл официальную церемонию начала саммита, который продлится до 21 декабря. Также на ней присутствовали лидеры других государств, в том числе президент Ирана Хасан Роухани, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.