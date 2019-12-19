Число курильщиков в мире снижается - ВОЗ

11:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Число курильщиков по всему миру постепенно снижается, причем в последние годы меньше курить стали не только женщины, но и мужчины.

Таковы данные масштабного доклада, подготовленного экспертами ВОЗ и подводящего итоги "глобальной табачной эпидемии" последних двух десятилетий.

Сейчас печальное лидерство по степени распространенности этой вредной привычки делят карликовые островные государства Науру и Кирибати - там курит больше половины населения страны (52%).

За ними с небольшим отрывом идут Тувалу (49%), Мьянма (45%), Чили (45%), Ливан (43%) и Сербия (41%).

В России дела обстоят существенно лучше - она лишь слегка опережает среднемировые показатели (28,3%). Однако доля курящих женщин среди россиян почти вдвое выше, чем по миру в среднем.

Если в 2000 году табак употреблял в среднем каждый третий житель планеты старше 15 лет, то к 2025 году, по прогнозам ВОЗ, курить будет уже лишь каждый пятый (правда, эта статистика учитывает и глобальный рост населения).

Лучше всего дела обстоят в Северной и Южной Америке: там, судя по тренду, число курильщиков к 2030 году должно снизиться на треть сразу в 15 странах.

Растет потребление табака только в пяти странах: Египте, Конго, Лесото, Нигере и Омане.

Ежегодно от связанных с курением болезней по всему миру умирает более 8 млн человек, причем 1,2 млн из них - пассивные курильщики.

В докладе отдельно подчеркивается, что 43 млн регулярно употребляющих табак - дети в возрасте от 13 до 15 лет. Русская служба Би-би-си