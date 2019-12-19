The Economist выбрал страной года Узбекистан
11:32 19.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной года. Как пишет издание, за последние три года республика изменилась в лучшую сторону, отказавшись от «старомодной постсоветской диктатуры».
По данным журнала, перемены начались в 2018 году, когда глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести реформы. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:35 19.12.2019
- СССР закупал зерновые, а РФ - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок - президент
- 12:25 19.12.2019
- Путин выступил за общественный контроль при реализации мусорной реформы
- 12:15 19.12.2019
- Никто не знает причин изменения климата, но ничего не делать нельзя - Путин
- 12:00 19.12.2019
- Все задержанные в аэропорту Домодедово израильтяне смогли въехать в РФ - посольство
- 11:20 19.12.2019
- Число курильщиков в мире снижается - ВОЗ
- 11:05 19.12.2019
- МВД Австралии создало фальшивый гороскоп, чтобы отговорить жителей Шри-Ланки от нелегальной миграции - Guardian
- 11:00 19.12.2019
- Отказ от агрессии со стороны мусульман поможет искоренить исламофобию - премьер Малайзии
- 10:32 19.12.2019
- Траты россиян на новогодние подарки детям выросли на треть - СМИ
- 10:20 19.12.2019
- В Биробиджане после сообщений о минировании детских садов умер воспитатель
- 10:05 19.12.2019
- Окружившие чукотское село белые медведи уходят
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать