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The Economist выбрал страной года Узбекистан

11:32 19.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной года. Как пишет издание, за последние три года республика изменилась в лучшую сторону, отказавшись от «старомодной постсоветской диктатуры».

По данным журнала, перемены начались в 2018 году, когда глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести реформы.  Говорит Москва

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