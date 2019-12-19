The Economist выбрал страной года Узбекистан

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной года. Как пишет издание, за последние три года республика изменилась в лучшую сторону, отказавшись от «старомодной постсоветской диктатуры».

По данным журнала, перемены начались в 2018 году, когда глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести реформы. Говорит Москва

