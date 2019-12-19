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НОВОСТИ

Никто не знает причин изменения климата, но ничего не делать нельзя - Путин

12:15 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о климатических изменениях, какой ущерб они могут нанести России:

"Россия присоединилась к этому соглашению, там записана цифра 25-30% от базового периода, за который принят 1990 год. Если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, то может быть и 60%. Мы не самый крупный эмитент. Первые - США и Китай, затем ЕС, только потом Россия (6%), потом Индия. Никто не знает причин глобальных изменений климата. Это ведь было не раз. Малейший наклон оси Земли может к этому привести. Но ничего не делать нельзя. Мы должны предпринять усилия, чтобы климат драматически не менялся. Для нашей страны это серьезный процесс, у нас темпы роста температур выше, чем в других странах. Где-то, как в Москве, становится теплее. Где-то может произойти опустынивание территорий. Растет количество природных катаклизмов. Мы будем стараться минимизировать последствия этих изменений".


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