Путин выступил за общественный контроль при реализации мусорной реформы

12:25 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференции президент РФответил на вопрос про мусорную реформу и вывоз мусора в Ленинградскую область:"Можно законодательно поторопить Петербург. Но с людьми нужно везти диалог, объяснять, почему, что и куда вывозится. Мы по стране в год генерируем 70 млн тонн бытовых отходов. Мы с нуля создаем индустрию утилизации отходов. Основные усилия предприняты, созданы операторы, в том числе и региональные. Чего не хватает? Прямого общения с гражданами. Люди возмущаются росту тарифов - появилась отдельная строчка по бытовым отходам. Все должно быть прозрачно. Люди должны понимать, за что они платят. Почему из Петербурга вывозят в область? Могут вывозить на Север, тогда это будет еще дороже. И нужно строить больше предприятий по переработке отходов. И людям нужно объяснять, как эти предприятия работают, каков ущерб от них, безопасно ли жить рядом. В Токио такие предприятия - в черте города, они не портят экологию. Нужен общественный контроль".