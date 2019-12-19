Путин выступил за общественный контроль при реализации мусорной реформы
12:25 19.12.2019 Источник: НГ-Online
"Можно законодательно поторопить Петербург. Но с людьми нужно везти диалог, объяснять, почему, что и куда вывозится. Мы по стране в год генерируем 70 млн тонн бытовых отходов. Мы с нуля создаем индустрию утилизации отходов. Основные усилия предприняты, созданы операторы, в том числе и региональные. Чего не хватает? Прямого общения с гражданами. Люди возмущаются росту тарифов - появилась отдельная строчка по бытовым отходам. Все должно быть прозрачно. Люди должны понимать, за что они платят. Почему из Петербурга вывозят в область? Могут вывозить на Север, тогда это будет еще дороже. И нужно строить больше предприятий по переработке отходов. И людям нужно объяснять, как эти предприятия работают, каков ущерб от них, безопасно ли жить рядом. В Токио такие предприятия - в черте города, они не портят экологию. Нужен общественный контроль".
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