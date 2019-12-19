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НОВОСТИ

Путин выступил за общественный контроль при реализации мусорной реформы

12:25 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос про мусорную реформу и вывоз мусора в Ленинградскую область: 

"Можно законодательно поторопить Петербург. Но с людьми нужно везти диалог, объяснять, почему, что и куда вывозится. Мы по стране в год генерируем 70 млн тонн бытовых отходов. Мы с нуля создаем индустрию утилизации отходов. Основные усилия предприняты, созданы операторы, в том числе и региональные. Чего не хватает? Прямого общения с гражданами. Люди возмущаются росту тарифов - появилась отдельная строчка по бытовым отходам. Все должно быть прозрачно. Люди должны понимать, за что они платят. Почему из Петербурга вывозят в область? Могут вывозить на Север, тогда это будет еще дороже. И нужно строить больше предприятий по переработке отходов. И людям нужно объяснять, как эти предприятия работают, каков ущерб от них, безопасно ли жить рядом. В Токио такие предприятия - в черте города, они не портят экологию. Нужен общественный контроль".

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