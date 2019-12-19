СССР закупал зерновые, а РФ - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок - президент

12:35 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент России ответил на вопрос о реальном секторе экономики и советском прошлом:"Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и от его советского периода. Но это не значит, что мы живем только на старом, и ничего не поменялось. 75% производственных мощностей в обрабатывающей промышленности создано с 2000 года. Вдвое возросло количество федеральных трасс, строятся новые вокзалы. СССР всегда покупал зерновые. Сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. В 2,6 раза вырос экспорт сельхозпродукции. 600 новых месторождений. 8 новых блоков АЭС, 16 за весь советский период. Нам это дает и преимущества в борьбе с изменениями климата. У нас самая "зеленая" в мире структура энергетики. В гидроэнергетике - существенный скачок по генерации".