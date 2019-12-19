Путин рассказал о работе по улучшению состояния дел в отечественном здравоохранении

12:40 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент Россиивысказался по поводу положения дел в отечественной медицине:"Уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах. Правда, это усредненные цифры. Зарплата главврача - одно, зарплата хирурга - другое. Как изменить ситуацию? Например, увеличить тариф ОМФ. Но это приведет к удорожанию товаров и росту инфляции. Внутри системы можно избавиться от дифференциации. Изменить базовую ставку. Нужен единый подход к стимулирующим выплатам - без снижения надбавок за работу в особых условиях. Если все это привести в порядок, могут быть положительные изменения. Мы выделим дополнительно 550 млрд рублей на первичное здравоохранение, чтобы привести в порядок основные фонды, приобрести технику и транспорт (37 тыс единиц), построить 10 тыс учреждений".