Решение WADA несправедливо и не соответствует здравому смыслу и праву, считает Путин

12:45 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференцииподнял тему допинга и WADA:"Это несправедливо и не соответствует здравому смыслу и праву. Наших спортсменов наказывают вторично. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если подавляющее большинство спортсменов - чистые, как можно их наказывать. Девочек, которые делают четыре оборота в фигурном катании, что, могут "зачистить"? Решение противоречит и Олимпийской Хартии. Ведь нет претензий к нашему Олимпийскому комитету. Пусть разбираются с конкретными людьми. Мы все делаем для того, чтобы спорт был чистым. Мы даже руководителя РУСАДА выбирали по рекомендациям WADA. Решение, скорее всего, опять носит политический характер".