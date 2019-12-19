Решение WADA несправедливо и не соответствует здравому смыслу и праву, считает Путин
12:45 19.12.2019 Источник: НГ-Online
"Это несправедливо и не соответствует здравому смыслу и праву. Наших спортсменов наказывают вторично. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если подавляющее большинство спортсменов - чистые, как можно их наказывать. Девочек, которые делают четыре оборота в фигурном катании, что, могут "зачистить"? Решение противоречит и Олимпийской Хартии. Ведь нет претензий к нашему Олимпийскому комитету. Пусть разбираются с конкретными людьми. Мы все делаем для того, чтобы спорт был чистым. Мы даже руководителя РУСАДА выбирали по рекомендациям WADA. Решение, скорее всего, опять носит политический характер".
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