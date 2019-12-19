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Президент Путин подчеркнул, что в Донбассе нет иностранных войск

13:00 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос от украинского агентства УНИАН о "расформировании администраций в Донбассе": 

"Президент Порошенко настаивал на подписях руководителей непризнанных республик. Они отказывались. Мы их уговорили. Украина сама признала, что такая власть существует. Там были проведены выборы. Люди пришли и проголосовали. В Минских соглашениях есть указание на то, что является правом этих республик. Там есть и про язык, и про местную милицию. Есть пункт о выводе наемников и иностранных войск. И пункт о проведении выборов и всеобъемлющем политическом урегулировании. Когда это будет сделано, границу можно закрыть. И там нет иностранных войск. Откуда танки, техника? Во многих частях мира происходят конфликты, там тоже есть техника. Наемники не составляют основу вооруженных формирований. Нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми, а решают с помощи танков и авиации. Ввели блокаду - не Россия же это сделала! С позиции диалога проблемы можно решить. Есть фраза "Донбасс порожняк не гонит", она хулиганская, но это есть в душе у людей".

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