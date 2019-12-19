Мы будем сохранять транзит газа через Украину - Путин

13:05 Источник: НГ-Online

На пресс-конференции президент РФзаявил, что в вопросе о транзите газа через территорию Украины Россия будет искать приемлемое для всех решение:"По газу. Мы хотим решить проблему. Есть решение суда. Мы будем из этого исходить и искать приемлемое для всех решение. Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, мы будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках. Это удобный маршрут, хотя он длиннее, чем маршрут по дну Балтийского моря - тот просто дороже. Мы, думаю, договоримся, мы на пути к договоренностям, мы не хотим обострять ситуацию в энергетике, хотим, чтобы и Украина получала ресурс, и в Европе были спокойны".