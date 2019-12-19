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НОВОСТИ

Путин рассказал о созданных Лениным в стране болевых точках

13:10 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос про Ленина и вынос тела из мавзолея: 

"Ленин был революционер, скорее, а не государственный деятель. Он предложил конфедерацию, привязал этносы к конкретным территориям, дал им фактическое право выхода из СССР. Сразу возникли болевые точки. 2 тысячи таких точек. Отпусти на секунду - мало не покажется. Сталин был против, но в конечном счете принял ленинскую формулу. Исконно русские территории, например, все Причерноморье были переданы Украине - для того, чтобы на Украине было больше пролетариата. Будущее страны связали с будущим своей партии. Как только партия начала рассыпаться, следом за ней посыпалась и страна. Геополитические риски не учитывались. Что касается тела, его не нужно трогать, во всяком случае, пока люди связывают с этим свою судьбу, жизнь".

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