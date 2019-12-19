Путин считает, что Рамзану Кадырову можно присвоить звание Героя Труда, но "молодой еще"

13:20 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент Россииответил на вопрос о Кадыровых:"По Кадырову. Его отец пришел сам. Он не пришел сдаваться. Он пришел выстраивать отношения с Россией. Он сказал: мы поняли, что экстремисты из-за рубежа подчиняют нас своей воле, нам лучше с Россией, с ней всегда было свободнее. Он погиб за чеченский народ и за Россию. Я не могу простить себе, что отпустил его на эти праздники. Его сын подвергается значительной опасности в ежедневном режиме. Он до сих пор лезет под пули, хотя я ему запретил. Как изменился Грозный! Ему можно было бы и Героя Труда дать, но молодой еще".