Если не будет СНВ-3, ничто в мире не сдержит гонку вооружений - президент РФ

13:25 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции сегоднявысказал мнение об американских санкциях и импичменте Трампа:"Сенат вряд ли захочет отстранять от власти президента по надуманным причинам. Это продолжение политической борьбы. Конгрессмены не несут ответственности за исполнение санкционных решений. Мы понимаем общий подход. Американцы будут работать с нами там, где им выгодно, и мешать там, где невыгодно. Мы будем поступать зеркальным образом. Хотят помочь Украине? Что же денег не дадут? Кругляк хотят вывозить - скоро от Карпат одни камни останутся! Землю продавать! Для украинцев земля имеет сакральное значение. Ну и оппозиция теперь наносит удары по Зеленскому. А США хотят, чтобы Украина пополняла бюджет за российский счет. Но мы заинтересованы в поддержании отношений с США вне зависимости от того, кто хозяин Белого дома, какой состав Конгресса. Главное направление сотрудничества - глобальная безопасность. СНВ-3 готовы просто продлить, пусть пришлют [договор] по почте, или мы подпишем и пошлем. А если не будет СНВ-3, ничто в мире не сдержит гонку вооружений".