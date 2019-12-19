Если не будет СНВ-3, ничто в мире не сдержит гонку вооружений - президент РФ
13:25 19.12.2019 Источник: НГ-Online
"Сенат вряд ли захочет отстранять от власти президента по надуманным причинам. Это продолжение политической борьбы. Конгрессмены не несут ответственности за исполнение санкционных решений. Мы понимаем общий подход. Американцы будут работать с нами там, где им выгодно, и мешать там, где невыгодно. Мы будем поступать зеркальным образом. Хотят помочь Украине? Что же денег не дадут? Кругляк хотят вывозить - скоро от Карпат одни камни останутся! Землю продавать! Для украинцев земля имеет сакральное значение. Ну и оппозиция теперь наносит удары по Зеленскому. А США хотят, чтобы Украина пополняла бюджет за российский счет. Но мы заинтересованы в поддержании отношений с США вне зависимости от того, кто хозяин Белого дома, какой состав Конгресса. Главное направление сотрудничества - глобальная безопасность. СНВ-3 готовы просто продлить, пусть пришлют [договор] по почте, или мы подпишем и пошлем. А если не будет СНВ-3, ничто в мире не сдержит гонку вооружений".
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