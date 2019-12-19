Путин считает ошибкой возможное неучастие представителей некоторых стран в праздновании Дня Победы

13:30 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференцииответил на вопрос о праздновании Дня Победы и неучастии украинцев и грузин:"Если кто-то не приедет, это будет ошибкой. Значит, нет должного уважения к своим гражданам, тем людям, которые отдали жизнь за свободу своей страны. Речь шла о сохранении восточно-славянского этноса. Когда я слышу, что можно было сдать Ленинград, я говорю: "Вы что, придурки?! Вас бы не было тогда никого!".