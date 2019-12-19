Президент прокомментировал "дело Голунова"

13:37 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции сегодняответил на вопрос по делу журналиста Голунова и ситуации в правоохранительных органах - не нужно ли "почистить":"Что касается чисток , мы все это уже проводили, лучше к этому не возвращаться. Нужно контролировать то, что происходит в правоохранительных органах. Там есть службы собственной безопасности, возбуждаются дела против своих сотрудников. По Голунову. От работы отстранены пять человек, против них возбуждены уголовные дела".