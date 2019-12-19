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НОВОСТИ

Президент прокомментировал "дело Голунова"

13:37 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции сегодня Владимир Путин ответил на вопрос по делу журналиста Голунова и ситуации в правоохранительных органах - не нужно ли "почистить": 

"Что касается чисток , мы все это уже проводили, лучше к этому не возвращаться. Нужно контролировать то, что происходит в правоохранительных органах. Там есть службы собственной безопасности, возбуждаются дела против своих сотрудников. По Голунову. От работы отстранены пять человек, против них возбуждены уголовные дела".

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