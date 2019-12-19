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Путин считает, что в Конституции можно убрать оговорку "подряд", когда речь идет о двух сроках президента

13:45 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин считает, что в Конституции можно убрать оговорку "подряд", когда речь идет о президентском сроке: 

"Конституция - живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества. Но нам менять Конституцию, принимать новую не следует. Первая статья неприкосновенна. О дискуссиях знаю. Например, о предложениях изменить роль парламента. Но все это можно сделать при должной подготовке. Прежние изменения были связаны со сроками. Можно убрать оговорку "подряд". Некоторые партии считают, что парламент мог бы выполнять другие функции. 54 партии зарегистрированы. 12 действуют на федеральном уровне. Это вполне соответствует требованиям политической конкуренции".

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