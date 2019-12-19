Путин уверен, что однополярный мир - иллюзия

13:55 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной пресс-конференции президент РФответил на вопрос об отношениях с Китаем:"На базе доверия мы добиваемся успехов в экономике - сейчас за 100 млрд торговый оборот, выйдем и на 200 млрд. Наше сотрудничество - фактор международной стабильности. Однополярного мира нет, это была только иллюзия. Многополярность мира - производная от экономических отношений. Доля Китая выше, чем доля США в мировом ВВП".