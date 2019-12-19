Путин уверен, что однополярный мир - иллюзия
13:55 19.12.2019 Источник: НГ-Online
"На базе доверия мы добиваемся успехов в экономике - сейчас за 100 млрд торговый оборот, выйдем и на 200 млрд. Наше сотрудничество - фактор международной стабильности. Однополярного мира нет, это была только иллюзия. Многополярность мира - производная от экономических отношений. Доля Китая выше, чем доля США в мировом ВВП".
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