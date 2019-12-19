Можно предавать анафеме Сталина, но сравнивать с гитлеровской Германией - цинизм, считает Путин

14:00 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФвысказался по поводу приравнивания советского режима к нацизму:"В тоталитаризме нет ничего хорошего. Но решение Европарламента неприемлемо и некорректно. Можно предавать анафеме Сталина, но сравнивать с гитлеровской Германией - цинизм. Можно вспомнить Мюнхенский сговор, процесс умиротворения Гитлера. Пакт Молотова-Риббентропа - это хорошо или плохо? СССР последним подписал с Германией пакт о ненападении. Я хочу статью об этом написать".