Можно предавать анафеме Сталина, но сравнивать с гитлеровской Германией - цинизм, считает Путин
14:00 19.12.2019 Источник: НГ-Online
"В тоталитаризме нет ничего хорошего. Но решение Европарламента неприемлемо и некорректно. Можно предавать анафеме Сталина, но сравнивать с гитлеровской Германией - цинизм. Можно вспомнить Мюнхенский сговор, процесс умиротворения Гитлера. Пакт Молотова-Риббентропа - это хорошо или плохо? СССР последним подписал с Германией пакт о ненападении. Я хочу статью об этом написать".
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