Мы продаем все в Белоруссию без пошлин - Путин

14:12 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференции президент Россииответил на вопрос о союзном государстве с Белоруссией:"Решения о создании такого государства были правильные. Российский, белорусский и украинский народы в этническом смысле - почти одно и то же. Но основополагающие решения не реализованы. Мы продаем все в Белоруссию без пошлин. Что касается газа, удалось установить самые низкие цены из возможных для заграничных партнеров. "Газпром" от продаж в Европу получает больше в 4 раза, чем в Белоруссию. В Смоленске самое высокое дотирование, он дальше всех от источников добычи. Дотировать всю белорусскую экономику - это дотирование другой страны в режиме Смоленской области. Это возможно. Но нужно единство законодательство, даже единые органы надзора и контроля. Нужны политическая воля и желание. У нас они есть. Но на что мы сможем выйти - непонятно. Напоминаю, что мы по многим каналам поддерживаем белорусских друзей. Готовы и свой рынок предоставлять. У нас спокойная, уравновешенная работа".