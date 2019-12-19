0
0
132
НОВОСТИ

Вопрос о выдаче Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб

14:25 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос от немецкого журналиста об убийстве Хангошвили: 

"Вопросы о выдаче обсуждались на уровне спецслужб. Наши компетентные органы посчитали бессмысленными официальные запросы в прокуратуру. Это был совершенно кровавый убийца. В одной из акций были убиты 98 человек. Сотрудничество должно быть полновесным. Это должно быть двустороннее движение. Сейчас мы наблюдаем за лагерями в Сирии. Там есть радикалы. Они выходцы, в том числе, и из Западной Европы. Они могут приехать в европейские города. Вам это понравится? Разрешите им свободно гулять? Уровень и характер совместной работы - недостаточный".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:30 19.12.2019
У нас нет военного союза с КНР - Путин
0
33
15:25 19.12.2019
Путин назвал самыми тяжелыми для него событиями за 20 лет теракты на Дубровке и в Беслане
0
44
15:15 19.12.2019
Путин считает, что понятия свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу
0
65
15:07 19.12.2019
Мы не должны лишать людей доступа к лекарствам - Путин
0
78
15:00 19.12.2019
Путин признался в смешанном отношении к законопроекту о домашнем насилии
0
86
14:50 19.12.2019
Новой пенсионной реформы не будет, заявил Путин
0
105
14:35 19.12.2019
Владимир Путин высоко оценил результаты импортозамещения
0
111
14:24 19.12.2019
Здание отделения ГКОБ 1 будет передано Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
0
142
14:12 19.12.2019
Мы продаем все в Белоруссию без пошлин - Путин
0
173
14:00 19.12.2019
Можно предавать анафеме Сталина, но сравнивать с гитлеровской Германией - цинизм, считает Путин
0
164

Возврат к списку