Вопрос о выдаче Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб

14:25 Источник: НГ-Online

На пресс-конференции президент РФответил на вопрос от немецкого журналиста об убийстве Хангошвили:"Вопросы о выдаче обсуждались на уровне спецслужб. Наши компетентные органы посчитали бессмысленными официальные запросы в прокуратуру. Это был совершенно кровавый убийца. В одной из акций были убиты 98 человек. Сотрудничество должно быть полновесным. Это должно быть двустороннее движение. Сейчас мы наблюдаем за лагерями в Сирии. Там есть радикалы. Они выходцы, в том числе, и из Западной Европы. Они могут приехать в европейские города. Вам это понравится? Разрешите им свободно гулять? Уровень и характер совместной работы - недостаточный".