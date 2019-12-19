Владимир Путин высоко оценил результаты импортозамещения

14:35 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФответил на вопрос о санкциях ЕС:"Мы за полную нормализацию. Но есть и плюсы от санкций: скачок в развитии нашего сельского хозяйства. Мы истратили огромные деньги на импортозамещение, но результат какой! У нас не было двигателей для морских судов. Теперь есть. Не было отдельных отраслей вертолетостроения. Есть. В оборонной промышленности - рывок. Но мы против политически мотивированных санкций. Экономика адаптировалась к внешним шокам. Нацвалюта стала более устойчивой к колебаниям цен на энергоносители".