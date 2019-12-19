Новой пенсионной реформы не будет, заявил Путин

14:50 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент РФответил на вопрос о замораживании пенсионных накоплений и изменениях в пенсионной системе, новой пенсионной реформе:"В этой области все решения приняты и закреплены законом, новой реформы не будет. Некоторые предложения Минфина касаются инвестиций, это частные вопросы".