Путин признался в смешанном отношении к законопроекту о домашнем насилии

15:00 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной пресс-конференции президент России ответил на вопрос про закон о домашнем насилии:"Закон не читал, Валентина Ивановна Матвиенко мне подробно рассказывала. Отношение у меня смешанное. Раньше месткомы и парткомы призывали навести порядок в семье. Но я точно против любого насилия, особенно по отношению к детям и женщинам. Но почему 70% за закон - не понимаю. Они против насилия или за этот конкретный закон? Нужно внимательно изучать".