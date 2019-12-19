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НОВОСТИ

Путин признался в смешанном отношении к законопроекту о домашнем насилии

15:00 19.12.2019 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной пресс-конференции президент России ответил на вопрос про закон о домашнем насилии: 

"Закон не читал, Валентина Ивановна Матвиенко мне подробно рассказывала. Отношение у меня смешанное. Раньше месткомы и парткомы призывали навести порядок в семье. Но я точно против любого насилия, особенно по отношению к детям и женщинам. Но почему 70% за закон - не понимаю. Они против насилия или за этот конкретный закон? Нужно внимательно изучать".

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