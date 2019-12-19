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НОВОСТИ

Мы не должны лишать людей доступа к лекарствам - Путин

15:07 19.12.2019 Источник: НГ-Online

Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о доступе к лекарственным препаратам: 

"Регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов - это новация, которая должна быть в ближайшее время. Что касается редких заболеваний, когда лечение требует дотаций, мы не должны лишать людей доступа к лекарствам. В советское время мы закупали лекарства в странах народной демократии. А сейчас мы экспортируем свои лекарства в 90 стран мира".

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