Мы не должны лишать людей доступа к лекарствам - Путин

15:07 Источник: НГ-Online

на своей ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о доступе к лекарственным препаратам:"Регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов - это новация, которая должна быть в ближайшее время. Что касается редких заболеваний, когда лечение требует дотаций, мы не должны лишать людей доступа к лекарствам. В советское время мы закупали лекарства в странах народной демократии. А сейчас мы экспортируем свои лекарства в 90 стран мира".