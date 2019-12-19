Путин считает, что понятия свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу

15:15 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФподнял вопрос о суверенном интернете:"Свободный Интернет и суверенный Интернет - эти понятия не противоречат друг другу. Суверенитет заключается в том, чтобы у нас были свои средства подключения. Мы не движемся в сторону закрытия Интернета. По поводу иноагентов. Это же американское законодательство 30-х годов. Не мы это придумали. И у нас за это только административное взыскание, а не реальный срок. Если организация получает деньги из-за границы и участвует во внутренней политике, она должна об этом сказать. Мы же не закрываем эти организации. Под внутриполитическую деятельность, однако, не нужно подводить любую практику".