Путин назвал самыми тяжелыми для него событиями за 20 лет теракты на Дубровке и в Беслане

15:25 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент РФрассказал о позитивном и отрицательном на посту главы государства за 20 лет:"Люди должны сами оценить, что сделано, а чего не удалось сделать для страны. Самое тяжелое - крупные теракты. Беслан - никогда не забуду. Теракт на Дубровке. Нам не удалось целиком решить проблему бедности. В целом сейчас и в начале нулевых - две разные страны. Тогда на Кавказе шли боевые действия. Экономика кардинально поменялась. Наши вооруженные силы стали одними из самых технологичных в мире".