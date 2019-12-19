У нас нет военного союза с КНР - Путин

15:30 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФответил на вопрос про ядерную войну и Курилы, блоковое противостояние в Северо-Восточной Азии:"Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности. Нам никто не дает гарантий. И это не может не быть предметом обсуждения. Мы ищем выход с японским руководством. Пока решения нет. Должна быть ничья хики-ваке, как в дзюдо. Наше сотрудничество с Китаем развивается в области технологий. У нас нет военного союза с КНР. Китай и сам в состоянии создать систему предупреждения о ракетном нападении. Но с нашей помощью они сделают это быстрее".