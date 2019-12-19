Ил-78 успешно сел с одним отказавшим двигателем в подмосковном Жуковском

15:50

Проходящий летные испытания в подмосковном Жуковском самолет-топливозаправщик Ил-78-2 успешно сел с одним отказавшим двигателем. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ПАО "Ил".

"В ходе испытательного полета 19 декабря сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", - сказали в компании.