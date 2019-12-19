С точки зрения ответственности за страну у людей нет гендерных различий, уверен Путин

16:00 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФответил на вопрос о женщине-президенте:"С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, людей нет гендерных различий. При этом женщины приносят в политику женское начало, меньше агрессии и т.д.".