С точки зрения ответственности за страну у людей нет гендерных различий, уверен Путин
16:00 19.12.2019 Источник: НГ-Online
"С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, людей нет гендерных различий. При этом женщины приносят в политику женское начало, меньше агрессии и т.д.".
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