Глава Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии Financial Times
16:12 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор американской корпорации Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии британской газеты "Файнэншл таймс". Об этом издание информировало в четверг на своем сайте.
"К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за время его [Наделлы] почти шестилетнего пребывания на посту превысила 1 трлн долларов. Сравните это с тем, когда он только занял должность третьего генерального директора в истории Microsoft, когда компания-разработчик программного обеспечения выглядела так, будто она стремительно отставала от жизни с технологической точки зрения", - говорится в публикации.
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