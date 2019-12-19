Глава Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии Financial Times

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор американской корпорации Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии британской газеты "Файнэншл таймс". Об этом издание информировало в четверг на своем сайте.

"К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за время его [Наделлы] почти шестилетнего пребывания на посту превысила 1 трлн долларов. Сравните это с тем, когда он только занял должность третьего генерального директора в истории Microsoft, когда компания-разработчик программного обеспечения выглядела так, будто она стремительно отставала от жизни с технологической точки зрения", - говорится в публикации.